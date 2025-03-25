В Красноярске запустят собственную программу поддержки ветеранов СВО

Власти Красноярска в 2025 году запустят собственную программу для поддержки вернувшихся из зоны СВО бойцов. Об этом сообщил мэр Владислав Логинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

25 марта глава города выступает в горсовете с отчетом о работе мэрии в прошлом году. Ранее власти Красноярска установили единовременную муниципальную выплату для военнослужащих при заключении контракта с Минобороны РФ. Ее размер составляет 200 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Красноярском крае действует проект «Сибирский характер». Он предполагает подготовку участников и ветеранов СВО для работы в органах власти.

Валерий Лавский