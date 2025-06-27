Причиной блэкаута в Приморье стало пучение грунта

Власти Приморского края заявили, что причиной энергоаварии, случившейся накануне и оставившей регион без света, стало «выдавливание фундамента опоры» линии электропередачи.

«Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 кВ Приморская ГРЭС—Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению»,— говорится в сообщении минэнерго Приморья.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии «снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки». По данным минэнерго, «было временно отключено около трети потребителей Приморья».

Накануне, в 15:56 владивостокского времени (9:56 мск), произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС—Хехцир 2. В результате аварии оказалась обесточенной значительная часть Приморья, включая города Владивосток, Уссурийск, Находка и Артем.

Потребители Приморского края получают электроэнергию в полном объеме, сообщили сегодня ранее власти региона.

«Все восстановлено, энергетический комплекс региона работает в штатном режиме»,— заявила пресс-служба правительства региона.

Алексей Чернышев, Владивосток