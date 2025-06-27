Энергоснабжение Приморья восстановлено

Потребители Приморского края получают электроэнергию в полном объеме, сообщили власти региона.

Накануне в 15:56 владивостокского времени (9:56 мск), произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС—Хехцир-2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки, сообщило минэнерго региона. По данным ведомства, было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт.

В результате аварии оказалась обесточенной значительная часть Приморья, включая города Владивосток, Уссурийск, Находка и Артем.

В 16:12 линия электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС—Хехцир-2 была вновь включена в работу, а уже по состоянию на 17:10 восстановлено электроснабжение 93% потребителей, отключенных в результате аварийной ситуации в энергосистеме Приморского края.

В минэнерго Приморья сообщили, что, по предварительным данным, авария не связана с внешним воздействием. Точные причины будут определены после проверки линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС— Хехцир-2.

Прокуратура Приморья приступила к проверке. Ведомство намерено дать оценку действиям лиц, ответственных за эксплуатацию электросетей.

Алексей Чернышев, Владивосток