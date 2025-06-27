Пентагон: оборонный бюджет США направлен на сдерживание КНР

Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год ориентирован на сдерживание Китая и активизацию американского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили представители Пентагона 26 июня.

«...Приоритетными направлениями являются укрепление нацбезопасности, сдерживание китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе, возрождение оборонно-промышленной базы и сохранение нашей приверженности тому, чтобы верно распоряжаться деньгами налогоплательщиков»,— заявили представители Пентагона.

Министерство обороны просит Конгресс выделить $197,4 млрд на нужды сухопутных сил США, $292,2 млрд — для военно-морских сил и $301,1 млрд — для военно-воздушных сил.

Ранее министерство опубликовало проект оборонного бюджета, в рамках которого предложило выделить $961 млрд в 2026 финансовом году. Следующий финансовый год начинается в США 1 октября 2025 года и заканчивается 30 сентября 2026 года.