Владивосток и другие города юга Приморья остались без света

В четверг на юге Приморского края произошло масштабное отключение электроснабжения. Без света остался Владивосток и ряд других городов.

Аварийное отключение линии электропередачи Приморская ГРЭС—Хехцир-2 произошло в 15:56 по местному времени (8:56 мск). Сработала системная автоматика ограничения нагрузки, сообщили в минэнерго Приморья, добавив, что «причины инцидента устанавливаются».

По информации «Ъ», без электроснабжения осталась значительная часть Владивостока, а также Уссурийска, Находки и других населенных пунктов юга края.

Спустя полчаса минэнерго региона сообщило, что электроснабжение восстановлено у 85% отключенных потребителей. Полное восстановление подачи электроэнергии ожидается в ближайшее время, добавили в ведомстве. Причины аварии пока не установлены.