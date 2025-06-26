Центр Таганрога может остаться без воды из-за порыва водопровода

Из-за порыва водопровода на пересечении 23-го переулка и улицы Ейской 27 июня центр Таганрога может остаться без холодного водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: Пресс-служба МЧС Северной Осетии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Фото: Пресс-служба МЧС Северной Осетии

Для устранения повреждения будет снижено давление воды в системе, чтобы аварийные службы смогли заменить поврежденный участок трубы, отметила глава города.

К работам коммунальщики приступят 27 июня с 10:00 до 20:00. В этот период могут остаться без водоснабжения ул. Свободы и части Центрального района.

На данный момент вода подается без ограничений.

Наталья Белоштейн