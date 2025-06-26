Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центр Таганрога может остаться без воды из-за порыва водопровода

Из-за порыва водопровода на пересечении 23-го переулка и улицы Ейской 27 июня центр Таганрога может остаться без холодного водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фото: Пресс-служба МЧС Северной Осетии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Фото: Пресс-служба МЧС Северной Осетии

Для устранения повреждения будет снижено давление воды в системе, чтобы аварийные службы смогли заменить поврежденный участок трубы, отметила глава города.

К работам коммунальщики приступят 27 июня с 10:00 до 20:00. В этот период могут остаться без водоснабжения ул. Свободы и части Центрального района.

На данный момент вода подается без ограничений.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все