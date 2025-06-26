Дискотека, игра или выставка

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить музыкальные концерты, принять участие в барной игре, побывать на выставке или посмеяться над шутками стендаперов. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

27 июня в 19:00 в Embargo начнется «Белая вечеринка» — концерт электронной музыки на воздухе. Формат — две ночи и четыре независимых танцпола. В программе также — дневное шоу у бассейна.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+).

28 июня в 14:00 в клубе «Эссе» состоится концерт «Лето в стиле джаз». Вокальные интерпретации известных композиций представят Анастасия Головина, Ксения Колесникова и Давид Мутафян, а также солисты оркестра Ростовского колледжа искусств под управлением профессора Адама Терацуяна.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+).

29 июня в 18:00 в Ростовской филармонии состоится концерт «Лучшее. Da Capo». Оркестр духовых инструментов им. Еждика (художественный руководитель и главный дирижер — Дмитрий Кохан) представит программу, завершающую сезон. Прозвучат произведения Геннадия Гладкова и Евгения Крылатова, саундтреки из отечественных и зарубежных фильмов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

29 июня в 21:00 в Embargo — выступление группы «Руки Вверх!» и Сергея Жукова. Музыканты обещают порадовать своими хитами зрителей и слушателей.

Стоимость билетов — от 16 000 руб. (16+).

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Какие спектакли посетить

27 июня в 18:00 на сцене Музыкального театра покажут спектакль «Тихий Дон. Мелехов». Это хореографическая драма по мотивам романа Михаила Шолохова. Спектакль представляет собой попытку осмысления романа через призму судьбы Григория Мелехова, на фоне трагических событий революции, Первой мировой и Гражданской войн.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

28 июня в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — спектакль «Волки и овцы». В театре уверены: сегодня текст пьесы и заложенные в нем посылы еще более актуальны, чем во времена автора произведения Александра Островского.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

28 июня в 19:00 в театре «Человек в кубе» состоится моноспектакль «Мой блистательный развод» по пьесе Джеральдины Эрон. Это ироничная исповедь одинокой женщины, которая пытается выжить и ко всему относится с юмором.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

29 июня в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — спектакль «Нахлебник». Главные герои — он и она. Эта благополучная супружеская пара, которая в самом начале своей семейной жизни сталкивается с фамильным секретом.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы боевика «Шпионская свадьба». Экзотический остров, блюда от знаменитых шеф-поваров и супершпион, которого мечтает убрать вся мировая преступность.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Еще одна новинка — фильм ужасов «Ритуал». Одержимую дьяволом девушку пытаются спасти двое — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил. Им надо объединиться, чтобы противостоять демонам.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Среди премьер есть и российская комедия «Качели». Трое парней случайно встречают старого друга Веню, которого не видели восемь лет. Товарищи уходят «в отрыв» и это веселье заходит слишком далеко.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

27, 28 и 29 июня в «Донэкспоцентре» с 11:00 до 20:00 будет проходить выставка «Шишкин. Одинокие леса». Это мультимедийный проект о знаменитом живописце. Главный элемент экспозиции — фильм, из серии «Ожившие полотна», созданный креативной студией «Р-Арт».

Стоимость билетов — 400 руб. (0+).

29 июня в 19:00 в Harat’s pub состоится «барная детективная игра». По словам организаторов, по формату это не квиз, а расследование: участникам покажут видео с места преступления, личные дела фигурантов, улики, следы... Игроки изучают эти материалы и делают выводы. А после всего этого организаторы покажут участникам «как все было на самом деле».

Стоимость билетов — 600 руб. (12+).

29 июня в 22:00 в пространстве Flash Bar резиденты ростовского объединения FlashStandUp проверят «новый материал». Среди выступающих — чемпионы Высшей лиги КВН Сергей Миленин и Андрей Исаев.

Стоимость участия — 1700 руб. (16+)

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