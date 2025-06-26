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На Кубани в хуторе Вестник газифицировали дом участника СВО

В Краснодарском крае в хуторе Вестник, расположенном в Анапе, газифицировали дом участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Фото: пресс-служба мэрии Анапы

В конце мая этого года Сергей Пушкарь обратился к главе города-курорта с просьбой о газификации его дома. Совместно с филиалом АО «Газпром газораспределение Краснодар» специалисты построили газопровод в границах участка протяженностью 45 м, подключили газовую плиту, котел и проверили исправность работы оборудования.

Сейчас в Первомайском сельском округе Краснодарского края газифицировано 90% домов. Специалисты планируют проектирование газопроводов в хуторах Веселая Горка и Красная Горка.

Алина Зорина

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