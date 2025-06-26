На Кубани в хуторе Вестник газифицировали дом участника СВО
В Краснодарском крае в хуторе Вестник, расположенном в Анапе, газифицировали дом участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба мэрии Анапы
В конце мая этого года Сергей Пушкарь обратился к главе города-курорта с просьбой о газификации его дома. Совместно с филиалом АО «Газпром газораспределение Краснодар» специалисты построили газопровод в границах участка протяженностью 45 м, подключили газовую плиту, котел и проверили исправность работы оборудования.
Сейчас в Первомайском сельском округе Краснодарского края газифицировано 90% домов. Специалисты планируют проектирование газопроводов в хуторах Веселая Горка и Красная Горка.