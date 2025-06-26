FATF: большинство преступлений с цифровыми активами связано со стейблкойнами

Значительная часть преступлений в сфере криптовалют теперь связана со стейблкойнами, следует из доклада Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Это первый доклад межправительственной организации на эту тему с 2024 года.

Как отмечается в докладе, использование стейблкойнов в незаконных целях продолжает расширяться. Ими активно пользуются террористические организации и их спонсоры, наркоторговцы и хакеры, отмечает FATF. По мнению организации, в последнее время многие страны стали лояльнее относиться к токенам, привязанным к национальным валютам, что также таит в себе определенные риски. Преимущества стейблкойнов (низкая волатильность, малые трансакционные расходы, высокая ликвидность) привлекают не только бизнес и потребителей, но и преступников.

Как считают в FATF, если стейблкойны получат более широкое распространение в некастодиальных цифровых кошельках (доступ и контроль над которыми есть только у непосредственного владельца), преступникам потенциально будет проще скрываться от правоохранительных органов, что «может усилить риски, связанные с незаконным финансированием».

Кирилл Сарханянц