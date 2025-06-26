МИД РФ не исключил возможность оказания Ирану военной помощи

В Министерстве иностранных дел России не исключают возможность оказания Тегерану военной помощи. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сотрудничество Москвы и Тегерана будет плодотворно продолжаться во всех областях.

«Что касается перспектив сотрудничества с Ираном в целом, то оно будет дальше плодотворно развиваться во всех областях в соответствии с договором 2025 года о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран»,— сказала госпожа Захарова.

Дипломат напомнила, что российско-иранский договор предусматривает различные формы взаимодействия, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы Штатов в Ираке и Катаре. Россия осудила удары Израиля и США по иранской территории. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва «оказала поддержку Ирану своей четкой позицией». При этом американские СМИ, в частности издание The Wall Street Journal, обратили внимание на то, что «до авиаударов Израиля Тегерану обещали военную помощь», но потом «Москва ограничилась лишь словами».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Дональд Трамп отбивает удар за ударом».

Анастасия Домбицкая