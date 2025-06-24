Песков: Россия оказала поддержку Ирану своей четкой позицией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддержала Иран, однозначно осудив США и Израиль за атаки на Исламскую Республику. Так он прокомментировал заявления о том, что Москва сделала не все для поддержки Тегерана в этом конфликте.

«Россия действительно оказала поддержку Ирану своей четкой позицией, которая была занята. Эта четкая позиция, кстати, получила высокую оценку в беседе с господином Аракчи, которая вчера состоялась в Москве»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 июня в Кремле поблагодарил российскую сторону за осуждение атак Израиля и США на Исламскую Республику. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что удары по Ирану не имеют никаких оснований и оправданий.

Агентство Reuters писало, что Аббас Аракчи должен был передать Владимиру Путина письмо от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о помощи в конфликте с Израилем и США. Источники агентства утверждали, что Иран «пока не впечатлен» поддержкой России в сложившейся ситуации. Дмитрий Песков назвал информацию о передаче письма недействительной. Утверждения о недостаточной помощи со стороны Москвы, отметил представитель Кремля, призваны «подлить масла в огонь, для того чтобы подпортить партнерские отношения» с Тегераном.

Лусине Баласян