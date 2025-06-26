Ростовский завод «Горизонт» отказался от выплаты дивидендов из-за убытка
Собрание акционеров ростовского оборонного завода АО «Горизонт» приняло решение не выплачивать дивидендов за 2024 год. Об этом сообщается в годовом отчете компании на сервере раскрытия корпоративной информации.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
«В связи с наличием убытка по результатам финансового года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать»,— сказано в документе.
Согласно финансовому отчету компании, по итогам 2024 года «Горизонт» показал чистый убыток в размере 182,5 млн руб. против прибыли 561 тыс. руб. годом ранее.
Выручка предприятия в 2024 году снизилась на четверть и составляла 607,58 млн руб. Основные доходы компания получила от производства радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, а также аппаратуры дистанционного управления. Однако данная деятельность оказалась в прошлом году убыточной.
Для решения проблемы «Горизонт» планирует увеличить число заказов.