Ростовский завод «Горизонт» отказался от выплаты дивидендов из-за убытка

Собрание акционеров ростовского оборонного завода АО «Горизонт» приняло решение не выплачивать дивидендов за 2024 год. Об этом сообщается в годовом отчете компании на сервере раскрытия корпоративной информации.

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«В связи с наличием убытка по результатам финансового года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать»,— сказано в документе.

Согласно финансовому отчету компании, по итогам 2024 года «Горизонт» показал чистый убыток в размере 182,5 млн руб. против прибыли 561 тыс. руб. годом ранее.

Выручка предприятия в 2024 году снизилась на четверть и составляла 607,58 млн руб. Основные доходы компания получила от производства радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, а также аппаратуры дистанционного управления. Однако данная деятельность оказалась в прошлом году убыточной.

Для решения проблемы «Горизонт» планирует увеличить число заказов.

Наталья Белоштейн