В Ростовской области в 2024 году собрали 196,4 тысячи тонны овощей

Ростовская область находится на пятом месте среди регионов России по производству овощей. На долю региона в общем объеме приходится 4%. Всего на Дону в 2024 году на площади 5,6 тыс. га собрали 196,4 тыс. т овощей, пишет «G» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в 2025 году посевная площадь овощей составит порядка 5,5 тыс. га. По данным донского минсельхоза, овощи выращивают порядка 50 сельхозпредприятий. Наиболее крупные — ЗАО «Нива», АО «Шахаевское», ЗАО имени Ленина Веселовского района, ООО «Исток-1», ООО «Манитек», ИП глава КФХ Юзефов Н. Н. Семикаракорского района, ИП глава КФХ Дорошенко Р. И. Азовского района.

Константин Соловьев