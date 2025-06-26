Инвестпортфель Ростова-на-Дону достиг 945 млрд рублей в 2025 году

Инвестиционный портфель Ростова-на-Дону составил 944,9 млрд руб. к середине июня 2025 года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, в Ростове на эту сумму реализуется 63 проекта. Они охватывают несколько направлений: производство (12 проектов), жилищное строительство (18), торговлю и деловую активность (15), туризм (3), социальную сферу (11) и транспорт (4).

За последние пять лет объем инвестиций в экономику Ростова-на-Дону увеличился на 109,7 млрд руб. Уровень официальной безработицы снизился в 50 раз — с 5% до 0,1%. Размер средней заработной платы вырос на 70% — с 41,3 тыс. до 70,6 тыс. руб. Валовой городской продукт Ростова увеличился на 85% и составил 799,5 млрд руб. по итогам 2024 года.

С 2020 года количество торговых предприятий в донской столице выросло на 19,8%, а предприятий общественного питания — на 60,6%. В общем объеме розничной торговли Ростовской области доля Ростова-на-Дону увеличилась до 53,9%.

Валентина Любашенко