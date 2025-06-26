Сотрудники транспортной полиции задержали 64-летнего жителя Марий Эл, который незаконно изготовил револьвер и хранил взрывчатые вещества. При обыске изъяли самодельное оружие, патроны и почти 1,7 кг пороха. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции Приволжского федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии жителя Марий Эл задержали за изготовление оружия

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии жителя Марий Эл задержали за изготовление оружия

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подозреваемый в декабре 2023 года изготовил самодельный револьвер, используя токарный, фрезерный и сверлильный станки. Мужчина самостоятельно разработал чертежи оружия и создал револьвер с ударно-спусковым механизмом одинарного действия.

При обыске дома и гаража полицейские обнаружили патроны для разных видов огнестрельного оружия, пули, гильзы, а также 122,9 грамма бездымного пороха и 1597,2 г дымного пороха промышленного изготовления. Экспертиза подтвердила, что изъятые патроны пригодны для стрельбы, а порох является взрывчатым вещества.

Кроме того, у подозреваемого изъяли чертежи, зарисовки огнестрельного оружия и специализированную литературу по его изготовлению. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых вещества. Максимальное наказание по этим статьям составляет до восьми лет лишения свободы.

Анар Зейналов