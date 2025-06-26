Определен подрядчик для строительства спорткомплекса рядом с УДС «Молот»

Победителем конкурса на право проектирования и строительства комплекса «Территория спорта» рядом с УДС «Молот» стало ООО «Фортэкс» (Республика Татарстан). Об этом сообщает минстрой Пермского края. Ранее компания «Фортэкс» построила стационар Пермской краевой психиатрической больницы и здание краевой музыкальной школы, а также получила право строительства нового корпуса противотуберкулезного диспансера №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В минстрое отмечают, что на конкурс заявился только один участник. Управление капитального строительства Пермского края планирует подписать с победителем договор по максимальной цене контракта — 2,7 млрд руб. Предполагается, что разработка проектной документации займет год, строительные работы начнутся летом 2026 года и завершатся в 2028-м.

Как указано в техническом задании, спорткомплекс должен включать хоккейную арену, бассейн для спортивного плавания, зал для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, комнату для игры в шахматы, кафе, медицинский и административные блоки. Подрядчик также должен предусмотреть в проекте строительство открытых плоскостных спортивных сооружений с беговыми дорожками, футбольным полем, зонами для прыжков в длину, метания копья и диска, открытые теннисные корты и центр уличного баскетбола.

Напомним, в марте 2021 года региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс, включающий среднеэтажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машино-мест. Позже у краевых властей появились планы по возведению легкоатлетического кластера на месте бывшего УДС «Молот». Объект должен стать центром подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей.