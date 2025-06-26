Ростовские таможенники передали управлению минкультуры РФ старинную монету

Таможенники в Ростове-на-Дону передали территориальному Управлению Министерства культуры РФ старинную монету. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

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Монету во время досмотра нашли в 2020 году у пассажира авиарейса «Ростов-на-Дону-Ташкент». Согласно заключению эксперта, монету номиналом один доллар США изготовили в 1884 году. Она относится к категории культурных ценностей.

В отношении пассажирки, у которой изъяли монету, возбудили дела об административных правонарушениях по факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также несоблюдения запретов и ограничений при вывозе культурных ценностей (ч. 1 ст. 16.2 КоАП России и ст. 16.3 КоАП РФ). Конфискованная монета пополнит коллекцию одного из музеев.

Мария Хоперская