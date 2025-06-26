Число работающих на российских стройках индийцев может достичь 40 тысяч

Количество индийцев, работающих на стройках в России, может достичь 40 тыс. до конца года. Об этом заявил управляющий директор компании Intrud Дмитрий Лапшинов на форуме недвижимости «Движение».

«Около 60 тыс. квот оформлены на строителей из Индии. Скорее всего, приедет их порядка 70% от этих 60 тысяч»,— сказал господин Лапшинов (цитата по «РИА Новости»).

Он рассказал, что сейчас в России работает около 100 тыс. индийцев, около 3 тыс. из них трудятся на стройках. Также господин Лапшинов напомнил, что Индия занимает первое место в мире по экспорту рабочей силы. Благодаря этому число индийцев, приезжающих с этой целью в Россию, будет увеличиваться, уверен директор Intrud.

В апреле «Российская газета» писала, что в 2025 году может приехать до 35 тыс. рабочих из Индии. Годом ранее число трудовых мигрантов из страны было в 1,7 раз меньше — 20,5 тыс. Основными регионами, куда приезжают рабочие из Индии, останутся Москва и Московская область, Санкт-Петербург, а также Саратовская, Ульяновская и Ростовская области.