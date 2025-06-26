Власти Сочи проверили ярмарки выходного дня

Администрация Сочи совместно с ветеринарными службами провела проверку ярмарок выходного дня в Центральном и Хостинском районах города, чтобы оценить соблюдение правил торговли продуктами животного происхождения и установленных наценок. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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Специалисты провели разъяснительную работу с предпринимателями, акцентируя внимание на недопустимости нарушений при продаже животноводческой продукции, требованиях к благоустройству и необходимости соблюдения десятипроцентной наценки на социально значимые товары.

Мониторинг ярмарок осуществляется еженедельно. С начала года проведено 26 выездных мероприятий. В ходе проверок сотрудники департамента обращают внимание на качество и безопасность продуктов, уделяя особое внимание соблюдению температурного режима, контролю сроков годности и условиям хранения молочной продукции, сыров, а также свежевыловленной и копченой рыбы, отметил исполняющий обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин.

В случае выявления несанкционированной торговли горожане и туристы могут обратиться на горячую линию департамента по номеру 8(862)266-06-06 (добавочный 1623) или в дежурную часть УВД по телефону 102.

«Ъ-Сочи» писал, что рабочая группа департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи провела разъяснительную работу с 22 предприятиями Адлерского района о необходимости соблюдения требований системы маркировки «Честный знак» для текстиля и обуви. Представители администрации передали письма руководителям торговых точек и провели беседы о важности соблюдения этой системы, которая помогает гарантировать качество и подлинность товаров.

Мария Удовик