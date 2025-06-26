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В парках Ростова начнет работу мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ

Жители Ростова-на-Дону смогут пройти экспресс-тестирования на ВИЧ. Для этого в парках города 27-28 июня будет работать специальный мобильный пункт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Экспресс-тест позволяет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут, а также получить консультацию специалистов по профилактике заболевания.

Пройти тестирование можно будет с 17:00 до 21:00 в парке Октябрьской Революции (около входа в Зеленый театр) 27 июня и в парке Левобережном 28 июня.

Наталья Белоштейн

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