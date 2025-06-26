Кремль считает конфликты на Украине и Ближнем Востоке несопоставимыми

Российские власти считают, что российско-украинский и ирано-израильский конфликты несопоставимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который назвал деэскалацию между Израилем и Ираном «хорошим примером» для России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно неспровоцированным, а что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна в мире»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Стив Уиткофф накануне заявил, что деэскалация между Израилем и Ираном «воодушевляет весь мир». «Мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: "Знаете, мы тоже хотим быть частью такого мирного процесса"»,— сказал спецпосланник американского президента.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана. В ответ Иран атаковал еврейское государство беспилотниками и ракетами. 22 июня США присоединились к израильской операции: американские ВВС нанесли удары противобункерными бомбами и крылатами ракетами по трем иранским ядерным объектам. 24 июня вступило в силу перемирие между сторонами.

О последствиях 12-дневной войны — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».

Лусине Баласян