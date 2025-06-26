В Екатеринбурге нашли на стройке боевой артиллерийский снаряд

Специалисты взрывотехнического отдела ОМОН «Малахит» в Екатеринбурге обезвредили 120-мм артиллерийский снаряд с взрывателем, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Снаряд обнаружили на улице Ольховской при проведении строительных работ. После обследования боеприпас был извлечен из бетонной плиты, вывезен и уничтожен на полигоне. По данным Управления Росгвардии по Свердловской области, участок был оцеплен, прилегающая территория обследована, угроза для граждан исключена.

Ранее в Полевском (Свердловская область) обнаружили 96 артиллерийских снарядов. Предметы нашли на ул. 8 Марта, их обследовали сотрудники отряда ОМОН.

Полина Щуцкая