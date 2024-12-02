В Свердловской области нашли 96 артиллерийских снарядов

В Полевском (Свердловская область) обнаружили 96 артиллерийских снарядов, сообщили в пресс-службе свердловской Росгвардии. Предметы нашли на ул. 8 Марта, их обследовали сотрудники отряда ОМОН.

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Боеприпасы идентифицировали как 100-мм артиллерийские снаряды без взрывчатого вещества и взрывателя со следами сильной коррозии. Угрозы жизни и здоровью людей снаряды не представляли, их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

«Найденные предметы были сильно покрыты ржавчиной. Это не боевая часть снарядов, поэтому взорваться они не могли. Возможно, что эти предметы предназначались для сдачи в металлолом»,— рассказал руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Были начаты проверочные мероприятия, которые помогут установить, как снаряды оказались на улице.

Напомним, в сентябре в Богдановиче (Свердловская область) обнаружили 73 боеприпаса, лежавших в жилом массиве. Их идентифицировали как 100-мм артиллерийские снаряды без взрывателя и взрывчатого вещества с сильными следами коррозии.

Анна Капустина