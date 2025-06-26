Названы классы, в которых будут оценивать поведение ярославских школьников

В Ярославской области в рамках пилотного проекта оценки за поведение будут выставлять ученикам 1-8-х классов. Об сообщает «Ъ» со ссылкой на замминистра просвещения Ольгу Колударову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Она сообщила, что проект стартует в 84 школах России с 1 сентября 2025 года. Оценки за поведение будет выставлять классный руководитель, учитывая мнение педагогов и администрации школы.

«Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряженность с учетом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся»,— пояснила госпожа Колударова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ярославская область вошла в число шести регионов России, где в школах с нового учебного года стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. Для тестирования системы в регионе выберут 5–10 школ. Предполагается, что это станет «инструментом усиления воспитательной работы». Эксперты и общественность поддерживают изменения, но пока не до конца понимают, как именно это будет работать и к каким результатам приведет.

Алла Чижова