«Хорошо забытое старое»

Ярославская область вошла в число шести регионов России, где в школах с нового учебного года стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. Для тестирования системы в регионе выберут 5–10 школ. Предполагается, что это станет «инструментом усиления воспитательной работы». Эксперты и общественность поддерживают изменения, но пока не до конца понимают, как именно это будет работать и к каким результатам приведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ярославская область станет площадкой для эксперимента по возвращению в школы оценок за поведение, которые существовали в нашей стране в советское время. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве образования региона.

Критерии для выставления оценок сейчас разрабатывает Минпросвещения России, главными из них называются старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде. Сейчас министерство образования Ярославской области выбирает 5-10 образовательных организаций, которые войдут в пилотный проект. Пока учреждения не называются.

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода предполагает, что оценка за поведение станет «дополнительным инструментом усиления воспитательной работы».

«Такие оценки помогут формировать у школьников самоконтроль поведения и развивать мотивацию к соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка, установленных в образовательных организациях. Безусловно, необходимы прозрачные, четкие критерии оценивания, которые будут поняты и приняты всеми участниками образовательного процесса — педагогами, школьниками и родителями»,— прокомментировала госпожа Лобода.

Преподаватель математики Университетского центра дополнительного образования детей «Демидиум» при ЯрГУ им. П. Г. Демидова Юлия Смирнова согласна с тем, что оценки за поведение «послужат сдерживающим фактором» и помогут улучшить дисциплину.

«Известен далеко не один случай, когда ученик позволял себе нецензурную брань в отношении педагога или соучеников на занятиях, нарушение дисциплины, влекущее за собой срывы уроков, и так далее. Эти оценки будут возвращать чувство субординации и норм приличия»,— пояснила госпожа Смирнова.

Оценки за поведение будут эффективны, если они будут оказывать на что-то влияние, уверен эксперт всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия», заслуженный учитель Российской Федерации Михаил Нянковский.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Когда я учился в школе, когда я работал в школе, ставились оценки за поведение. Раньше это серьезно влияло, но насколько это сейчас сработает? Если будут, условно говоря, поощрения тех, кто стабильно получает хорошие оценки за поведение, и некие санкции по отношению к тем, кто получает низкие оценки, тогда это будет работать. Так же, как любая оценка на уроке, которая влияет на итоговую»,— сказал господин Нянковский.

Он подчеркнул, что для эффективности системы нужны четкие критерии, так как сама по себе оценка за поведение — «штука субъективная».

«Полностью снять субъективность, наверное, не получится, потому что тот, кто выставляет эту оценку, все равно на нее влияет. Но все-таки нужны какие-то объективные критерии, причем даже не столько может быть для выставления оценки, сколько для самих ребят. Они должны понимать, что в их поведении оценивается и как»,— объяснил Михаил Нянковский.

Депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова уверена, что изменения после введения оценок за поведение должны последовать для всей системы школьного образования, а не только для детей. Сама инициатива вызывает у народного избранника смешанные чувства.

«С одной стороны, знание о том, как вести себя в коллективе, в обществе, со старшими — это такое же знание, как и математика, а значит, усвоение этого знания ребенком может оцениваться. С другой стороны, а будет ли школа давать это знание? Или оценка будет ставиться за плохое интуитивное понимание норм поведения? Интерес к учебе, культура поведения и дисциплина должны прививаться, а не просто оцениваться. Оценка одна, но ставится она всегда двоим: ученику и учителю. В данном случае оцениваться будут только ученики»,— считает госпожа Сурова.

Отслеживать проведение эксперимента, который продлится порядка четырех месяцев, намерен уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Я на связи с нашим и федеральным министерствами по этому вопросу. Считаю введение оценок за поведением правильным — мы забыли, что в школах не только обучение должно быть, но и воспитание. Если говорить о воспитании, то должны оценивать поведение»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» господин Крупин.

Алла Чижова