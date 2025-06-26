Лавров: режим нераспространения пострадал из-за атак Израиля и США на Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что режим нераспространения ядерного оружия пострадал в результате атак со стороны Израиля и США по иранским ядерным объектам. Господин Лавров обратил внимание, что этим ударам предшествовал доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подготовленный, по его словам, под давлением Германии, Франции, Великобритании и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Безусловно, режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые предпринял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По словам министра, доклад МАГАТЭ с «налетом двусмысленности» стал поводом для резолюции западных стран, которая «своим нарочито алармистским тоном дала Израилю дополнительный повод для того, чтобы начать операцию». «Поэтому надо всем быть осторожными, прежде всего генеральному директору и его сотрудникам, и максимально концентрироваться на своих профессиональных задачах, не позволяя политизировать свою профессиональную деятельность»,— подчеркнул Сергей Лавров.

В майском докладе МАГАТЭ говорилось, что Иран ведет секретную исследовательскую деятельность с использованием незаявленных материалов, следы которых обнаружены на нескольких объектах в разных концах страны. В одном из документов агентство утверждало, что за счет запасов высокообогащенного урана, которые выросли примерно вдвое за последнее время, у Ирана есть потенциал создать девять ядерных боеголовок.

О последствиях операции против иранской ядерной программы — в материале «Ъ» «Иран в фазе отрицания».

Лусине Баласян