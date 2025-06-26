Свердловский облсуд подтвердил незаконность избрания главы Березовского

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции о признании незаконным избрание главы Березовского муниципального округа, сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Маслакова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Березовский городской суд 19 марта удовлетворил административные иски Юлии Маслаковой и Михаила Киндрася и признал незаконным решение думы от 30 января об избрании главой округа Юлии Маслаковой. Несмотря на то, что госпожа Маслакова выдвигала свою кандидатуру, в феврале она обратилась в суд с иском, чтобы обжаловать решение о своем избрании.

Дума Березовского муниципального округа обжаловала решение суда первой инстанции, однако Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, подтвердив незаконность избрания главы округа.

Ранее депутаты думы Березовского поддержали решение об объявлении нового конкурса по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Документы от претендентов будут принимать с 27 июня до 3 июля.

Полина Щуцкая