В Ростове вынесли приговор фигурантам по делу о хищении 2 млн рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о хищении 2 млн руб. Андрея Нестерова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ч.1 ст. 222 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ), а Алексея Кочетова — в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что обвиняемые обманом получили от гражданина 2 млн руб. Эти средства должны были стать вознаграждением сотруднику правоохранительных органов за прекращение уголовного дела. Нестеров и Кочетов решили распорядиться деньгам по своему усмотрению. Также выяснилось, что Нестеров незаконно вывез из зоны проведения СВО патроны, гранаты и оружие. Боеприпасы он хранил у себя дома.

Суд приговорил Нестерова к шести годам шести месяцам колонии со штрафом в размере 20 тыс. руб., а Кочетова — к трем годам пяти месяца колонии.

Мария Хоперская