Военный суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в госизмене

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Михаилу Комкову, которого обвиняли по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Установлено, что житель Новороссийска в марте 2024 года разместил в сети под публикацией о запрещенной террористической организации «Русский добровольческий корпус» комментарий, оправдывающий ее деятельность. Кроме того, Комков вступил в переписку с представителем спецслужб Украины и, по его заданию, собрал информацию, сделал фото и видео воинских частей и флота в акватории Новороссийска. Материалы подсудимый отправил представителю минобороны Украины.

Суд назначил Комкову 14 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев