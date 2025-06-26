Группа «Самолет» отложила планы по выходу в Новороссийск

Группа «Самолет» пока не планирует выход на рынок Новороссийска. Как сообщила генеральный директор девелопера Анна Акиньшина изданию «Ведомости Юг», компания внимательно подходит к выбору новых локаций для реализации проектов, фокусируясь на текущих, уже запущенных проектах группы, осторожно подходя к стартам в новых регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее представители группы заявляли о предварительной проработке двух участков под проекты комплексного развития территории в черте города — рядом с набережной и на севере Новороссийска. Однако, по словам директора управления реализации проектов КРТ «Самолет Страна» Артема Дудина, предложенные условия не соответствовали ожиданиям девелопера по финансовой модели и работа над ними была прекращена.

С начала 2025 года, согласно данным мэрии, в Новороссийске не было выдано ни одного разрешения на жилищное строительство. Основной причиной названа нехватка заявок от девелоперов с готовыми проектами, обеспеченными необходимыми техническими условиями. На фоне затишья в строительной активности соглашение на сумму около 17 млрд руб. о реализации проектов КРТ подписали в июне на ПМЭФ администрация города и компания Dogma.

Вячеслав Рыжков