Михаил Боярский госпитализирован для прохождения обследования

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в больнице на обследовании. Об этом сообщили в Театре имени Ленсовета, комментируя публикации Telegram-каналов по данной теме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Михаил Сергеевич сейчас в больнице на плановом обследовании»,— сказали «РИА Новостям» в театре, не уточнив деталей. Telegram-канал Mash ранее заявил со ссылкой на источники, что «артист находится в отделении сосудистой кардиологии».

В середине апреля актер пропустил показ спектакля «Ромео и Джульетта», где он играет герцога Эскала. Позднее в театре уточняли, что артист оступился на сцене и получил травму, концертный директор господина Боярского подтверждал госпитализацию. Спустя несколько дней актера выписали из больницы. В мае театр сообщал о приостановке показов спектакля с участием Михаила Боярского. Причиной была названа рекомендация врачей временно прервать работу. В начале июня в труппе сообщили, что актер возвращается на сцену.