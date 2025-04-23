Актера театра и кино Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из Мариинской больницы, сообщает «Фонтанка» 23 апреля. По словам сына актера театра и кино, депутата Госдумы Сергея Боярского, отец в грустном настроении, однако «дома и стены лечат».

Боярский-младший подчеркнул, что Михаил Сергеевич, вероятно, сыграет в ближайших спектаклях Театра имени Ленсовета, которые состоятся 27 и 29 апреля. Речь идет о мелодраме «В этом милом старом доме» и премьере «Театральный роман».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Боярский попал в больницу с переломом ребра во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта». Артист упал с высоты, к врачам он обратился лишь на следующий день.

Андрей Маркелов