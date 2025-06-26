Премьер Сербии Мацут пообещал не поставлять оружие Украине

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что Белград не будет поставлять оружие Украине. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джуро Мацут

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Джуро Мацут

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

«Как вам известно, по предложению президента (Сербии Александара.— "Ъ") Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности,— сказал господин Мацут в интервью.— И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине».

23 июня сербский президент Александр Вучич объявил, что Белград приостанавливает продажу боеприпасов за рубеж. Заявление сербского лидера последовало в день, когда Служба внешней разведки РФ второй раз за последний месяц обвинила Белград в поставках «обходными путями» оружия Украине, выразив сожаление, что «традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью». По словам Александра Вучича, Сербия в дальнейшем только по решению Совета национальной безопасности сможет продавать боеприпасы и оружие какой-либо стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии пообещал решить вопрос радикально».

Анастасия Домбицкая