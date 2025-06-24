Вучич рассказал, что столкнулся с давлением из-за остановки экспорта боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что столкнулся с внешним и внутренним давлением из-за решения приостановить экспорт боеприпасов. По его словам, оборонные предприятия уже пригрозили организовать в июле протесты из-за подобного решения правительства, поскольку «людям надо получать зарплаты».

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«В дальнейшем только по решению Совета национальной безопасности — причем это будет абсолютно прозрачно, абсолютно публично — мы сможем продавать боеприпасы и оружие какой-либо стране»,— сказал Александр Вучич журналистам (цитата по Euronews). «Хорошо, теперь не будем экспортировать, но тогда и денег не будет, и те, кто вчера обвинял меня в поставках, завтра начнут жаловаться, что нет зарплат»,— отметил сербский лидер.

О приостановке поставок боеприпасов Сербией — одним из крупнейших европейских экспортеров вооружений — Александр Вучич сообщил накануне. Пока вся произведенная продукция отправляется на сербские склады для национальной армии, пояснил он. Так президент ответил на критику из-за продажи Сербией боеприпасов Израилю. Теперь сербское правительство пересмотрит все контракты, а для экспорта нужно будет специальное разрешение.

В тот же день Служба внешней разведки РФ сообщила, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос требует особого внимания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Сербии пообещал решить вопрос радикально».

Лусине Баласян