Президент Сербии пообещал решить вопрос радикально

Сербский президент Александр Вучич объявил, что Сербия приостанавливает продажу боеприпасов за рубеж. Заявление сербского лидера последовало в день, когда Служба внешней разведки РФ второй раз за последний месяц обвинила Белград в поставках «обходными путями» оружия Украине, выразив сожаление, что «традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Громкое заявление сербского президента Александра Вучича о том, что Сербия — один из крупнейших европейских экспортеров вооружений — приостанавливает продажу боеприпасов за рубеж «без особого одобрения» каждой конкретной поставки, прозвучало 23 июня после расширенной коллегии сербского Генштаба, в которой глава Сербии принял участие.

«Теперь не экспортируем ничего. Приостановили все, и должны быть особые, специальные разрешения на экспорт (боеприпасов). А дальше посмотрим»,— объявил Александр Вучич.

Формально слова сербского президента стали ответом на заданный еще неделю назад журналистами вопрос о продаже Сербией боеприпасов Израилю, начавшего боевые действия против Ирана. Однако заявление Александра Вучича последовало в день, когда Служба внешней разведки РФ второй раз за последний месяц обвинила Белград в поставках «обходными путями» оружия Украине. В частности, по данным СВР, сербские военные заводы поставили в последнее время для ВСУ через Чехию и Болгарию «несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО “Град”». В СВР выразили сожаление о том, что «традиции российско-сербской дружбы и взаимопомощи перечеркиваются сейчас жаждой наживы и трусливой многовекторностью».

Заявление Александра Вучича после коллегии Генштаба в Сербии расценили как реакцию на обвинения со стороны СВР.

Столь же оперативно сербский лидер отреагировал и на заявление СВР на ту же тему в конце мая. Тогда российская разведслужба обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, его военные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине через фальшивые сертификаты конечного пользователя и страны-посредники, причем речь шла о сотне тысяч снарядов и миллионе патронов.

Подобную практику в СВР назвали «выстрелом в спину России».

После того обвинения сербский президент пообещал блокировать любую сделку с оружием в случае подозрения, что оно попадет в зону боевых действий на Украине. Тем не менее, по его словам, Сербия от продажи оружия за рубеж не откажется, поскольку ее военные предприятия, где трудится 24 тыс. человек, «должны работать и выживать». И вот теперь Александр Вучич объявил о приостановке продажи боеприпасов за рубеж.

Источники “Ъ” в Белграде, знакомые с позицией сербского руководства, восприняли новые заверения президента Сербии с определенным скепсисом. Они пояснили, что оружейные поставки, которые упоминает российская СВР, произошли, судя по всему, уже после майского заявления этой службы. В июне же Александр Вучич совершил и свой первый с начала боевых действий на Украине визит в эту страну — в Одессе он принял участие в саммите Украина—Юго-Восточная Европа. А 20 июня Еврокомиссия выплатила Белграду первый транш по программе Плана роста для Балкан в размере €51,7 млн, который был временно заблокирован после поездки президента Сербии в Москву на парад Победы 9 мая. «Александр Вучич вряд ли откажется от своей излюбленной тактики лавирования, которую чаще называют “политикой сидения на нескольких стульях”»,— полагают источники “Ъ”.

В пользу такого предположения говорит и воскресное заявление бывшего сербского премьера, а ныне спикера парламента Аны Брнабич, которая в ответ на критику поставок Белградом оружия Израилю во время его войны с Ираном заявила в интервью телевидению Pink: ей, конечно, жаль, что идет война, но оружие и боеприпасы, которые Сербия производит, должны быть проданы.

Геннадий Сысоев