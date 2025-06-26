Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Брянской областью

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Сведений о пострадавших и повреждениях на земле господин Богомаз не привел. По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сегодня Александр Богомаз сообщал об ударе БПЛА по Брянску. Пострадали три мирных жителя, среди них есть ребенок. Раненых доставили в больницу.

Всего в ночь на 26 июня над российскими регионами силы ПВО сбили 50 беспилотников. 23 из них — над территорией Курской области, еще 11 — над Ростовской, 6 — над Брянской, по 3 — над Белгородской и Московской областями, 2 — над территорией Крыма, по 1 — над Мордовией и Калужской областью.