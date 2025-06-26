Силы ПВО за ночь сбили 50 БПЛА над российскими регионами

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 11 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, по три — над Белгородской и Московской областями. Еще два дрона уничтожили над территорией Крыма, по одному — над Мордовией и Калужской областью.

На подлете к Москве сбили два дрона, о пострадавших не сообщалось. Из-за атаки БПЛА приостанавливал работу аэропорт Внуково. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Ростовской и Калужской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.