В Брянске три человека ранены при атаке беспилотника

В Брянске три человека получили ранения в результате атаки БПЛА. Среди пострадавших есть ребенок, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Подробности об атаке беспилотника и данные о состоянии пострадавших глава региона не привел. Он отметил, что людей доставили в больницу. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,— добавил губернатор. Он призвал местных жителей быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее в четверг в Курской области мужчина пострадал при наезде автомобиля на мину. Губернатор Александр Хинштейн выступил с призывом к гражданам, попросив пока не посещать приграничные районы.