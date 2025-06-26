Воронежская школа ищет подрядчика для создания пристройки за 596 млн

Верхнехавская школа №1 в Верхнехавском районе Воронежской области в третий раз объявила конкурс, чтобы выбрать подрядчика для первого этапа строительства пристройки к своему зданию в райцентре на улице Ленина, 13. Об этом говорится на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 596,4 млн руб. Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты.

Согласно конкурсной документации, подрядчик до 25 декабря 2026 года должен построить здание с отделкой, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить прилегающую территорию. Вместимость пристройки с переменной этажностью (1–3 этажа) — 350 мест.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 11 июля. Итоги будут подведены 16 июля.

Первый конкурс проходил в мае. Первоначальная стоимость составляла 591,8 млн руб., была подана одна соответствующая требованиям заявка, однако участник уклонился от заключения контракта. Во втором конкурсе, проходившем в июне, первоначальная стоимость была снижена до 590,8 млн руб. На торги не было подано ни одной заявки.

В середине июня несостоявшимся признали второй конкурс по выбору подрядчика для корректировки проектной документации и строительства школы в селе Верхнеспасское Тамбовской области.

Ульяна Ларионова