Тамбовские власти снова не нашли подрядчика для строительства школы за 750 млн

Несостоявшимся признали второй конкурс по выбору подрядчика для корректировки проектной документации и строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского района Тамбовской области. На участие в торгах поступила одна заявка, но комиссия посчитала ее несоответствующей требованиям. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 750,4 млн руб.

Подрядчику предстояло до 31 октября 2027 года построить школу на 250 мест. Здание требовалось оборудовать системами электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции. Также нужно было огородить учреждение и озеленить территорию, обустроить наружное освещение.

Конкурс был объявлен еще в конце апреля. Протокол о подведении его итогов опубликовали 15 мая, однако в тот же день определение подрядчика приостановили из-за жалобы московского ООО «Пон». Региональное УФАС признало претензию частично обоснованной и обязало заказчика (юрлицо школы) устранить нарушения. Новые торги пока не объявлялись.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова