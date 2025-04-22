В Воронежской области на возведение пристройки к школе отвели 592 млн рублей

Верхнехавская школа №1 в Верхнехавском районе Воронежской области объявила открытый конкурс, чтобы выбрать подрядчика для первого этапа строительства пристройки для своего здания в райцентре. Вместимость пристройки — 350 мест. Начальная цена контракта — 591,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — районный бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчик до 25 декабря 2026 года должен построить здание с отделкой, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить прилегающую территорию.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 7 мая. Итоги будут подведены 14 мая.

О новых подходах к развитию социальной инфраструктуры в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь