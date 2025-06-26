Муниципальную выплату контрактникам в Краснодаре увеличили до 500 тысяч рублей

В Краснодаре увеличили размер единовременной муниципальной выплаты для граждан, заключивших контракт на прохождение военной службы. Решение приняли на 92-м заседании городской думы, сообщает пресс-служба администрации города.

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Сейчас муниципальная выплата составит 500 тыс. руб., что вдвое больше ранее установленной суммы в 250 тыс. руб. Мера предоставляется гражданам, прошедшим отбор в краснодарских военкоматах и заключившим контракт о службе в Вооруженных силах РФ.

Общий объем выплат контрактникам, прошедшим отбор в Краснодаре, достигает 2,4 млн руб. В него входит 1,5 млн руб. от края, 400 тыс. руб. от Минобороны РФ и 500 тыс. руб. в виде муниципальной поддержки.

Контракт можно заключить в пунктах отбора и военных комиссариатах, расположенных на улицах Ярославской, Селезнева и Яна Полуяна. Консультации предоставляются по телефону 8 (800) 302-04-56.

Анна Гречко