Жители Кубани вложили в ПДС более 7 млрд рублей

Жители Краснодарского края оформили более 179 тыс. договоров участия в программе долгосрочных сбережений (ПДС), объем вложений превысил 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Программа действует с 1 января 2024 года и предполагает налоговые льготы, софинансирование взносов до 36 тыс. руб. в год и гарантии сохранности средств до 2,8 млн руб. Минимальный срок участия — 15 лет, однако возможен досрочный доступ к накоплениям при наступлении исключительных обстоятельств.

Как пояснил министр экономики Кубани Алексей Юртаев, рост интереса к ПДС связан с «усиливающимся вниманием к финансовому планированию», а также с информированностью и доступностью условий программы для населения.

Анна Гречко