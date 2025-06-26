В Японии упали цены на рис

Средняя стоимость 5-килограммовой упаковки риса в 1000 супермаркетах в разных частях Японии составила ¥3290 ($27,23). Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства страны на неделю, завершившуюся 15 июня. Таким образом, впервые с начала марта цены на рис упали ниже ¥4000. Нынешняя стоимость продукта соответствует обещаниям премьер-министра Сигеру Исибы снизить к середине июня цены на него до уровня ¥3000–4000.

Согласно данным министерства, цены на рис после затяжного роста начали медленно опускаться в конце мая. Неделя с 9 по 15 июня стала четвертой неделей снижения цен. Причем в эту неделю оно ускорилось, и разница с предыдущей составила ¥256. Такое произошло впервые с марта 2022 года. Как отмечает издание The Japan Times, возможно, сказались запущенные правительством продажи риса из стратегических запасов. Тем не менее средняя стоимость упаковки риса пока еще почти вдвое выше, чем годом ранее.

Резкий рост цен на рис начался в Японии во второй половине 2024 года, чтобы было вызвано неурожаем 2023 года и значительным наплывом туристов. В марте власти страны вынуждены были начать продавать рис из стратегических запасов. А в апреле Япония впервые за 25 лет закупила рис у Южной Кореи.

Алена Миклашевская