Япония из-за дефицита риса впервые за 25 лет закупила его у Южной Кореи

Впервые с 1999 года в Японию поступил рис из Южной Кореи. Япония вынуждена была обратиться к южнокорейским производителям риса из-за серьезного дефицита этого популярного в стране продукта и значительного роста цен на него. Как сообщает Bloomberg, через японское представительство южнокорейской сельскохозяйственной федерации NongHyup поставлено 2 тонны риса и в ближайшее время будет завезено еще 20 тонн. Южнокорейские СМИ сообщают, что это рекордный объем экспорта риса в Японию за все время сбора таких данных, то есть с 1990 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Японии в прошлом году был низкий урожай риса из-за плохой погоды и природных катаклизмов. Росту дефицита способствовали рекордный приток туристов в страну, а также стремление японцев закупить рис впрок в больших количествах. Цены на продукт взлетели с прошлого апреля на 92%, и это самый быстрый рост цен на него с 1971 года. В марте власти начали отпускать магазинам 210 тыс. тонн из резервов в попытке сдержать рост цен. Но до магазинов дошла пока только незначительная часть продукта, что власти объясняют «логистическими проблемами». В начале апреля в японских супермаркетах упаковка риса весом 5 кг стоила 4124 иены ($30) — почти в два раза дороже, чем годом ранее.

Алена Миклашевская