Полиция проверит сообщения об издевательствах над детьми в лагере под Краснодаром

В Краснодаре полицейские начали проверку по факту возможных противоправных действий в детском лагере «Школа лидерства Звезды». Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Поводом послужила публикация в соцсетях, в которой родитель 10-летнего ребенка заявил об издевательствах со стороны подростков. По его словам, мальчик прислал видео, где зафиксировано, как старшие участники смены якобы унижают младших. Организаторы, по словам заявителя, отказались признать проблему, назвав происходящее «культурным разнообразием».

В учебное заведение направлены сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко