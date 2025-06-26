Red Wings может возобновить полеты из Сочи в Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings планирует восстановить авиасообщение с Тель-Авивом со 2 июля из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, а с 3 июля — из Минеральных Вод. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 10 июня авиакомпания Red Wings запустила регулярные рейсы по транзитному маршруту Нарьян-Мар — Махачкала — Сочи. Новый маршрут стал первым направлением, связывающим юг России с Ненецким автономным округом, что расширяет географию доступных перелетов и упрощает транспортную доступность между Заполярьем и черноморскими курортами.

Полеты осуществляются еженедельно по вторникам. Время перелета до Махачкалы составляет 4,5 часа, а общее время в пути до Нарьян-Мара — 7 часов 25 минут. Помимо этого, пассажирам стали доступны рейсы в Бахрейн, выполняемые по понедельникам на самолетах Airbus A321 вместимостью до 166 человек.

С 30 марта сочинский аэропорт перешел на весенне-летний график. В апреле и мае были восстановлены рейсы в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту. В июне начались полеты во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск. Летняя программа включает 85 направлений: 57 внутренних и 28 международных, которые обслуживает 31 авиакомпания.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять еженедельные чартерные рейсы между Сочи и Хургадой в партнерстве с туроператором Anex Tour, первый рейс состоялся с загрузкой 169 пассажиров. Также в летнем расписании из Сочи в Египет и Турцию выполняются рейсы других перевозчиков, включая AlMasria Universal и «Азимут».

Мария Удовик