В Ростовской области выпуск яиц за год сократился на четверть

В Ростовской области за первые пять месяцев 2025 года фиксируется снижение показателей производительности животноводства. Это следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Хозяйства региона с января по май произвели 153,5 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, что на 5% ниже прошлогодних показателей. Молочная отрасль показала объем в 376 тыс. т, что на 3,7% меньше выработки продукта к январю-маю 2024 года.

Наибольшее сокращение показателей фиксирует в птицеводстве — на Дону с начала года произвели 542 млн штук яиц, на 24,4% от показателей пятимесячного периода прошлого года.

Константин Соловьев