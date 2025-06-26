Тренеру Понгильскому вынесли приговор за взятки от членов сборной по фристайлу

Ленинский районный суд Ярославля признал виновным Александра Понгильского, который ранее работал старшим тренером сборной России по фристайлу в дисциплине акробатика, в получении взяток. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ему назначено 7 лет и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. В течение этого времени ему также запрещено занимать должности в органах власти и местного самоуправления.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что тренера обвиняли в получении взяток от членов сборной Любови и Станислава Никитиных, а также Анастасии Прытковой. По мнению следствия, спортсмены выплачивали Понгильскому половину от призовых средств, потому что боялись потерять свое место в сборной и работу в ФГБУ «Центр спортивной подготовки».

Вину Понгильский не признавал, указывал, что получал деньги в качестве благодарности. Всего тренер получил от спортсменов 1,4 млн руб., такая же сумма была конфискована судом по итогам рассмотрения дела.

Как отмечается на сайте Федерации фристайла России, Александр Понгильский является заслуженным тренером России. Родился тренер в Ярославской области.

Алла Чижова