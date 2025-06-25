Водитель грузовика пострадал при атаке БПЛА под Белгородом

Дрон ВСУ ударил по грузовику в районе поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области — пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в Октябрьскую райбольницу, где у него выявили баротравму и осколочные ранения лица, рук. Для продолжения лечения пациента переведут в горбольницу №2 в облцентре.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области один человек погиб и один пострадал. Повреждены восемь частных домов и три автомобиля.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова